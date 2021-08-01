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Продав bitcoin — плати:
Мінцифри хоче оподаткувати...

Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:29

Доход облагать?
А если на криптобирже торгуешь, что тогда?

Купил биткоин по 60 тыс, продал по 50 тыс.(так как он и дальше падает), зафиксировал убыток!
Вывел в Украину и ещё и Налоги надо платить?

что касается майнинга, так Вы не "Биткоин" выводимый облагайте а опять же, Прибыль!
Кроме электрожнергии, учитывайте амортизацию оборудования,техническое обслуживание, аренду помещения и пр. услуги!
А знаете, что через год-два, все нынешние "антмайнеры" стоить копейки будут?
Сделайте, как в Цивилизованном мире!
И окажется, что на вложенные 100К зелени, там 10-20% годовых выходит, притом с рисками "немедленного обвала крипты" и обесценивания всего оборудования! :D

А Вы... и это хотите забрать?
Интересно, "МинЦифры" ходили бы на работу за бесплатно, притом рискуя быть травмированными на рабочем месте?
Думаю, что нет!
Хорошо устроились?
Может мы все в Минцифры пойдём?
Все будем руководить и никто не будет ничего делать!

Не думали, что тот же Майнинг - это фактически Экспорт и приток Валюты в страну?
Не думали, что прибыльный Трейдинг - тоже приток Валюты в страну?

Может.. учитывая то, что все трейдеры и майнеры - потребляя электрожнергию и аппаратуру внутри Украины - уплачивают НДС, при этом Экспортируя "Продукт", может надо бы НДС им компенсировать а не Налогами облагать?
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:35

Replay А как по мне майнинг пустая трата электрожнергии алчными людьми ;)
Igorten
 
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  #<12
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