Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати...

Додано: Вів 10 сер, 2021 12:29

Доход облагать?А если на криптобирже торгуешь, что тогда?Купил биткоин по 60 тыс, продал по 50 тыс.(так как он и дальше падает), зафиксировал убыток!Вывел в Украину и ещё и Налоги надо платить?что касается майнинга, так Вы не "Биткоин" выводимый облагайте а опять же, Прибыль!Кроме электрожнергии, учитывайте амортизацию оборудования,техническое обслуживание, аренду помещения и пр. услуги!А знаете, что через год-два, все нынешние "антмайнеры" стоить копейки будут?Сделайте, как в Цивилизованном мире!И окажется, что на вложенные 100К зелени, там 10-20% годовых выходит, притом с рисками "немедленного обвала крипты" и обесценивания всего оборудования!А Вы... и это хотите забрать?Интересно, "МинЦифры" ходили бы на работу за бесплатно, притом рискуя быть травмированными на рабочем месте?Думаю, что нет!Хорошо устроились?Может мы все в Минцифры пойдём?Все будем руководить и никто не будет ничего делать!Может.. учитывая то, что все трейдеры и майнеры - потребляя электрожнергию и аппаратуру внутри Украины - уплачивают НДС, при этом Экспортируя "Продукт", может надо бы НДС им компенсировать а не Налогами облагать?