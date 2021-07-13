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Банки просять згорнути програму кредитів «5-7-9»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 сер, 2021 13:48
Пропонуємо до обговорення:
Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".
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Додано: Пон 09 сер, 2021 13:48
..на фоне заработанных банками пару десятков млрд денег за 1е полугодие 2021р, сие заявление "дядей в галстуках" звучит несколько цинично!!... а не хотят ли они снизить %% по своим коммерч.кредитам адекватно снижения ставок по депозитам ввиду привалившей им маржи ??..может и выйдем тогда "сообща" на Божеские "5-7-9"??!!
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