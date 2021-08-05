Міністерство інфраструктури готує проект "Працюй в Україні" для підвищення стандартів роботи в інфраструктурних галузях.
Дивися повний текст «Працюй в Україні»: міністр інфраструктури анонсував кадровий проєкт.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 19:11
«Працюй в Україні»: міністр інфраструктури анонсував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Працюй в Україні»: міністр інфраструктури анонсував кадровий проєкт.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:11
Создавай высокооплачиваемые места в Украине с учётом того, что цены уже выше чем в Польше!
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:24
Хрен кого они вернут обратно. Хоть бы оставшихся удержать.
Даже в "реформированной" полиции под 50% личного состава некомплект по Киеву
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