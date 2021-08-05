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«Працюй в Україні»: міністр
інфраструктури анонсував...

«Працюй в Україні»: міністр інфраструктури анонсував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:11

«Працюй в Україні»: міністр інфраструктури анонсував...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури готує проект "Працюй в Україні" для підвищення стандартів роботи в інфраструктурних галузях.

Дивися повний текст «Працюй в Україні»: міністр інфраструктури анонсував кадровий проєкт.
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Создавай высокооплачиваемые места в Украине с учётом того, что цены уже выше чем в Польше!
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Хрен кого они вернут обратно. Хоть бы оставшихся удержать.
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antey1969
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