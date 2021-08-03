Старший стратег по сировинних товарах Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в новому звіті спрогнозував зростання курсу першої криптовалюта до позначки $ 100 000.
Дивися повний текст Вартість Bitcoin досягне $100 000, - стратег Bloomberg.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 14:19
Вартість Bitcoin досягне $100 000, - стратег Bloomberg
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість Bitcoin досягне $100 000, - стратег Bloomberg.
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:19
мільйон!
беріть вище!
ескперДів наплодилося останнім часом.
давайте порахуємо емісію - 21млн х 100.000 = 2.100. 000.000.000 тобто 2 з гаком трлн.
і це тільки бєтховєнг. а як ми знаємо, він тягне за собою ще майже 70% відсотків вартості у вигляді альтів, форків тощо, то ж при такій ціні отримаємо капіталізацію крипторинку в межах близько до 4трлн долл.
Це при тому, що в реальному житті, якщо відірватись від монітора, побачимо, що активних адрес щ живим балансом бтц не більше 10млн, багато з них не активувались більш ніж 4 роки 🤦
Тому треба брати вище, не 100тищ, а мільйон за монету! а чому б ні - все одно маячня 🤣🕺🚓
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