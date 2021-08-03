RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вартість Bitcoin досягне
$100 000, - стратег Bloomberg

Вартість Bitcoin досягне $100 000, - стратег Bloomberg
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:19

Вартість Bitcoin досягне $100 000, - стратег Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Старший стратег по сировинних товарах Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в новому звіті спрогнозував зростання курсу першої криптовалюта до позначки $ 100 000.

Дивися повний текст Вартість Bitcoin досягне $100 000, - стратег Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94896
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:19

мільйон!
беріть вище!
ескперДів наплодилося останнім часом.
давайте порахуємо емісію - 21млн х 100.000 = 2.100. 000.000.000 тобто 2 з гаком трлн.
і це тільки бєтховєнг. а як ми знаємо, він тягне за собою ще майже 70% відсотків вартості у вигляді альтів, форків тощо, то ж при такій ціні отримаємо капіталізацію крипторинку в межах близько до 4трлн долл.
Це при тому, що в реальному житті, якщо відірватись від монітора, побачимо, що активних адрес щ живим балансом бтц не більше 10млн, багато з них не активувались більш ніж 4 роки 🤦
Тому треба брати вище, не 100тищ, а мільйон за монету! а чому б ні - все одно маячня 🤣🕺🚓
bob2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 17.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати... 1, 2, 3
R2 » Пон 09 сер, 2021 12:39
26 1007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 14:50
Igorten
Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg
R2 » Пон 09 сер, 2021 10:27
5 418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 21:23
NetSerpent
Вартість будівництва Шулявської розв'язки у Києві зросла...
R2 » Сер 28 лип, 2021 14:49
2 229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 11:26
kaprizniy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.