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У Кабміні пояснили, як багатодітним та малозабезпеченим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 сер, 2021 22:21
Пропонуємо до обговорення:
Додаткові 2 тисячі гривень до нового навчального року отримають 145 тисяч дітей з багатодітних сімей. Виплату грошей проведуть органи соціального захисту.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як багатодітним та малозабезпеченим сім'ям отримати матдопомогу до 1 вересня
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П'ят 30 лип, 2021 15:41
alter