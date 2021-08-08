Щорічний дефіцит Пенсійного фонду до 200 млрд грн.
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія $100. І що з цим можна зробити.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 10:13
Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Бондаренко: чому в українців середня пенсія $100. І що з цим можна зробити.
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:14
Если работодатели выйдут из тени и будут платить зарплаты без конвертов, то ровно на эту сумму они увеличат стоимость своих товаров/услуг. И те же пенсионеры снова не смогут ими пользоваться.
Чаще всего эта разница в налогах и есть тот небольшой профит, который выжимают предприниматели в Украине. Его убрать - значит заставить работать бизнес в ноль и закрыться или просто поднимать цены.
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