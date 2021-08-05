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В аеропорту «Київ» вилучили
партію годинників Rolex на...

В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:42

В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на...

Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники спільно з працівниками митниці в аеропорту "Київ" (Жуляни) запобігли незаконному ввезенню до України партії коштовних годинників Rolex.

Дивися повний текст В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на €100 тисяч.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:42

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