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У Запоріжжі почнуть випускати
Mercedes. ЗАЗ побудує...

У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47

У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод має намір випустити автобус під брендом Mercedes.

Дивися повний текст У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує 9-метровий автобус за німецькими стандартами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47

молодцы, так держать! про Мерс, наверно, таки мечты, но хоть что-то мы собираем у себя да еще и на экспорт
cohan
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