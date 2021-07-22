Запорізький автомобілебудівний завод має намір випустити автобус під брендом Mercedes.
Дивися повний текст У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує 9-метровий автобус за німецькими стандартами.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47
У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...
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Дивися повний текст У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує 9-метровий автобус за німецькими стандартами.
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47
молодцы, так держать! про Мерс, наверно, таки мечты, но хоть что-то мы собираем у себя да еще и на экспорт
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:44
Легкових автомобілів українських немає. Випуск помер. Пішли в конкуренцію на комерційні автобуси?! Якось не логічно.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:36
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