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У Запоріжжі почнуть випускати
Mercedes. ЗАЗ побудує...

У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47

У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод має намір випустити автобус під брендом Mercedes.

Дивися повний текст У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує 9-метровий автобус за німецькими стандартами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47

молодцы, так держать! про Мерс, наверно, таки мечты, но хоть что-то мы собираем у себя да еще и на экспорт
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:44

Легкових автомобілів українських немає. Випуск помер. Пішли в конкуренцію на комерційні автобуси?! Якось не логічно.
olwico_k
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:36

  olwico_k написав:Легкових автомобілів українських немає. Випуск помер. Пішли в конкуренцію на комерційні автобуси?! Якось не логічно.

Я так понимаю, что конкурентную борьбу в таком транспорте выиграть легче.
Там маркетинг не сильно рулит, а договорняки или чистой воды тендерная кухня.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:07

На ЗАЗе ничего и не производили из иномарок - только крупноузловая сборка (грубо говоря колеса прикручивают на уже готовые импортированные машины) для того, чтобы избежать налогов, и с большой маржой продать по рыночной цене.
Не уверен, что с автобусами другая политика будет.
Из-за таких схем для всех людей и держат высокие сборы при ввозе авто, а с сверхвысокой маржи кормят депутатов-лобистов.
Вот если бы написали, что двигатели и ходовую начали делать, вот это действительно была бы новость, а так PR да и только.
o_volvachev
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