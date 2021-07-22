Запорізький автомобілебудівний завод має намір випустити автобус під брендом Mercedes.
Дивися повний текст У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує 9-метровий автобус за німецькими стандартами.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47
У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує 9-метровий автобус за німецькими стандартами.
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:47
молодцы, так держать! про Мерс, наверно, таки мечты, но хоть что-то мы собираем у себя да еще и на экспорт
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:44
Легкових автомобілів українських немає. Випуск помер. Пішли в конкуренцію на комерційні автобуси?! Якось не логічно.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:36
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:07
На ЗАЗе ничего и не производили из иномарок - только крупноузловая сборка (грубо говоря колеса прикручивают на уже готовые импортированные машины) для того, чтобы избежать налогов, и с большой маржой продать по рыночной цене.
Не уверен, что с автобусами другая политика будет.
Из-за таких схем для всех людей и держат высокие сборы при ввозе авто, а с сверхвысокой маржи кормят депутатов-лобистов.
Вот если бы написали, что двигатели и ходовую начали делать, вот это действительно была бы новость, а так PR да и только.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:56
Re: У Запоріжжі почнуть випускати Mercedes. ЗАЗ побудує...
Не надо ля-ля - делали опель астра, ваз и ланос
Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:03
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