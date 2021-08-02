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Укрзалізниця домоглася
підвищення вантажних тарифів –...

Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:09

Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів –...

Пропонуємо до обговорення:
Держрегуляторна служба погодила підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці у два етапи, що у 2021 році принесе їй 10 млрд грн – найбільше зміни вплинуть на "Метінвест" Ріната Ахметова.

Дивися повний текст Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів – найбільше це вдарить по Ахметову.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:09

По Ахметову не ударит! Ударит по тарифам на электроэнергию для населения!
kostyanych1984
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