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Зеленський підписав
ключовий закон про ДіяCity

Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:38

Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, який парламент ухвалив 15 липня 2021 року.

Дивися повний текст Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:38

Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:14

  Sergius написав:Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.

Потому и игнорируют, что всем пофиг :lol: -- кто-то где-то какую-то бумажку подписал. :roll: Вот если бы как шахтеры клавиатурами под Радой пошли стучать -- или там шины палить -- все бы писали. А так -- кухонный бунт -- не стоит внимания.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:43

  Sergius написав:Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.


а может кто то вразумительно объяснить почему айтишники против? что им не подходит?
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:32

Re: Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity

uaprofi написав:
  Sergius написав:Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.


а может кто то вразумительно объяснить почему айтишники против? что им не подходит?
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
В основном против благодаря многочисленным фейкам вокруг той Дии Сити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:40

  Faceless написав:
uaprofi написав:
  Sergius написав:Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.


а может кто то вразумительно объяснить почему айтишники против? что им не подходит?
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
В основном против благодаря многочисленным фейкам вокруг той Дии Сити

Вы считаете, что айтишники глупые, и верят только фейкам? :mrgreen: Не хотят в цифровой колхоз, а то и вовсе заведут трактор...
Просьба не удалять мое сообщение!
BIGor
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