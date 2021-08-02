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Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, який парламент ухвалив 15 липня 2021 року.
Дивися повний текст Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
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R2
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:38
Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.
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Sergius
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:14
Sergius написав:
Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією
, на яку Зеленський, як зажди, наплював
.
Потому и игнорируют, что всем пофиг
-- кто-то где-то какую-то бумажку подписал.
Вот если бы как шахтеры клавиатурами под Радой пошли стучать -- или там шины палить -- все бы писали. А так -- кухонный бунт -- не стоит внимания.
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_hunter
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:43
Sergius написав:
Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.
а может кто то вразумительно объяснить почему айтишники против? что им не подходит?
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
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uaprofi
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:32
uaprofi написав: Sergius написав:
Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.
а может кто то вразумительно объяснить почему айтишники против? что им не подходит?
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
В основном против благодаря многочисленным фейкам вокруг той Дии Сити
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Faceless
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:40
Faceless написав: uaprofi написав: Sergius написав:
Чомусь всі новинні сайти ігнорують, що айтішники проти цього закону. Навіть зібрали підписи під петицією, на яку Зеленський, як зажди, наплював.
а может кто то вразумительно объяснить почему айтишники против? что им не подходит?
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
В основном против благодаря многочисленным фейкам вокруг той Дии Сити
Вы считаете, что айтишники глупые, и верят только фейкам?
Не хотят в цифровой колхоз, а то и вовсе заведут трактор... Просьба не удалять мое сообщение!
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BIGor
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