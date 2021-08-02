RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський підписав
ключовий закон про ДіяCity

Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:32

  BIGor написав:
  Faceless написав:Половина этих всех "уловок" опять таки фейки, при этом всегда забывают, что участие добровольное

...
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями и улучшениями.

Вот тут вообще не понял: решил работодатель всем сотрудникам зарплату в два раза уменьшить. И что теперь? -- увольняться? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про перехід на paperless
R2 » П'ят 06 сер, 2021 16:15
5 338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 22:01
antey1969
Зеленський доручив підняти зарплати медиків до... 1, 2
R2 » Пон 02 сер, 2021 11:23
16 1271
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 11:51
_hunter
Президент підписав закон про штрафи за порушення...
R2 » Вів 03 сер, 2021 10:23
2 167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 10:32
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.