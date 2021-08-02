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Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:32
BIGor написав: Faceless написав:
Половина этих всех "уловок" опять таки фейки, при этом всегда забывают, что участие добровольное
...
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями
и улучшениями
.
Вот тут вообще не понял: решил работодатель всем сотрудникам зарплату в два раза уменьшить. И что теперь? -- увольняться?
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