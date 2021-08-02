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Зеленський підписав ключовий закон про ДіяCity
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:32
BIGor написав: Faceless написав:
Половина этих всех "уловок" опять таки фейки, при этом всегда забывают, что участие добровольное
...
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями
и улучшениями
.
Вот тут вообще не понял: решил работодатель всем сотрудникам зарплату в два раза уменьшить. И что теперь? -- увольняться?
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_hunter
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:33
uaprofi написав:
ведь закон вроде как призван стимулировать развитие ИТ!
Там рабство, например нельзя работать в той же сфере в течение года после увольнения.
Т.е. сменить работу на такую же но более высокооплачиваемую - невозможно.
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wild2006
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:33
Кстати, чего это чинуши не хотят другие сферы простимулировать? А взялись только за ИТ-шников? Можно же многие сферы стимулировать, например взять под контроль и простимулировать судейский аппарат.
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BIGor
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:48
BIGor написав:
4. Самих людей никто не спросил, надо оно им или нет, если работодатель вступит в Дия-сити - сотрудник автоматически туда попадает. Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями и улучшениями.
Не попадает, резидент Дия Сити может работать с ФОПами как и нерезидент, на работника автоматически никакие изменения не распространяются
Нет никакого пункта о непереманивании
BIGor написав:
Ему выходит нужно увольнятся, если он не согласен с нововведениями и улучшениями.
Не нужно, даже неподписание договора о удержании от конкуретных действий - не может быть основанием для разрыва трудовых отношений, при этом сам договор предусматривает вознаграждение.
wild2006 написав:
Там рабство, например нельзя работать в той же сфере в течение года после увольнения.
Т.е. сменить работу на такую же но более высокооплачиваемую - невозможно
Тоже фейк, нет там ничего подобного. Даже договор о удержании от конкуретных действий - необязательный, добровольный и оплачиваемый, и собственно даже сейчас никто не запрещает любому юрлицу заключать такие же договора.
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Faceless
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