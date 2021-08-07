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Міністр економіки виступає
за розкриття персональних...

Міністр економіки виступає за розкриття персональних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:18

Міністр економіки виступає за розкриття персональних...

Пропонуємо до обговорення:
Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко підтримує розкриття персональних даних зі сплати податків.

Дивися повний текст Міністр економіки виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:18

тобто, щоб залишитися нерозкритим, потрібно не сплачувати податки.... така собі мотивація
Tamagoch
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