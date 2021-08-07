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Міністр юстиції пропонує в
тюрмах продавати інтернет

Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13

Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет

Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції України Денис Малюська подав на розгляд уряду проєкт відповідної постанови.

Дивися повний текст Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет.
R2
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еще хорошо пойдет трава, водка и бабы....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18

Re: Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет

Эти гниды мастера во всём "ПРОДАВАТЬ", только не в своей епархии - "Юстиции".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:44

Маразм.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:21

О, клас. На форумі finance тепер будуть ще і зеки :)
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:24

Треба ще запропонувати повноцінне робоче місце оператора коллцентра
Sovenok
 
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