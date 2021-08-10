За липень глава Національного банку Кирило Шевченко задекларував 685 тис. гривень зарплати.
Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:19
Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні
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Дивися повний текст Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні.
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:20
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