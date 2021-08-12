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Фахівці пояснили, за якої умови українців можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:43
Пропонуємо до обговорення:
Деякі із українців можуть втратити право на власну земельну ділянку.
Дивися повний текст Фахівці пояснили, за якої умови українців можуть позбавити землі
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:44
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