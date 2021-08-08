Приватизація «хорошого» ПриватБанку принесе 80 млрд грн.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого» ПриватБанку.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:00
Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого» ПриватБанку.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:01
Тобто вклали 160 млрд (грубо) і розраховуємо отримати 80 млрд? Що це за бізнес такий?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:22
Бросили на амбразуру расходный материал. Это каким надо быть тупым, чтобы предложить продать банк за 80 лярдов гривен в 2024 году, который только в 2017 году докапитализировали на 150. По курсу, уже более двух раз дешевле, а если посчитать стоимость денег, то выйдет в три раза.
Барыга решил пожертвовать своим петрушкой))
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