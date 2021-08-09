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В яких містах України найбільше
заробляють онлайн: Київ...

В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:32

В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ...

Пропонуємо до обговорення:
Платіжна платформа поділилась даними дослідження про те, де українці заробляють найбільше на міжнародних ринках.

Дивися повний текст В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ — не лідер.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:32

ни чо не понял....
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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