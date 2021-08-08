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Українці залишаються без
допомоги з безробіття: що сталося

Українці залишаються без допомоги з безробіття: що сталося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:24

Українці залишаються без допомоги з безробіття: що сталося

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зменшується кількість безробітних, які отримують допомогу, однак це відбувається не через зменшення рівня безробіття.

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