Компанія Motorola представила новий смартфон під назвою Moto G60s.
Дивися повний текст Представлено нову Motorola із квадрокамерою (фото).
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Додано: Суб 14 сер, 2021 19:52
Представлено нову Motorola із квадрокамерою...
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Дивися повний текст Представлено нову Motorola із квадрокамерою (фото).
Додано: Суб 14 сер, 2021 19:52
Эм... Полштуки баксов за такое железо, серьёзно? Максимум 250, тогда, возможно, будет продаваться.
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