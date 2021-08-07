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Які зарплати пропонують українським
айтівцям за кордоном...

Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:13

Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном...

Пропонуємо до обговорення:
Т-сфера – одна зі сфер в Україні, що найшвидше зростають.

Дивися повний текст Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:13

Странно слышать, Армения предлагает релокейт?? У них есть заказы в стране? Или релокейтнуться туда чтоб аутсорсить на американскую компанию?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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