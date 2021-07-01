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Які обов'язки і борги
передаються зі спадщиною

Які обов'язки і борги передаються зі спадщиною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:43

Які обов'язки і борги передаються зі спадщиною

Пропонуємо до обговорення:
Коли мова йде про спадщину, не слід забувати і про обов’язки спадкодавця, зокрема фінансові борги.

Дивися повний текст Які обов'язки і борги передаються зі спадщиною.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:43

А если все на мне сыне,а отец помер с долгами перед банком..то что????
gavva1983
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