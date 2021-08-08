Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну....
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Чуть больше пол бакса за куб это 13.5 грн(без учета доставки*) У меня минимальный расход(минимум газа + камины) с декабря по март за месяц - 100 кубов, чтобы было тепло, без каминов, надо 300 кубов, а это 4000 грн только за газ...
Примерно столько же обойдется бюджетный съем жилья на месяц в Египте в районе Шарма или Хургады. Если бы я мог сдать свой дом на зиму и уехать в Египет то я бы вообще в плюсе был бы!