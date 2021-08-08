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Газпром відмовляється нарощувати
транзит через Україну....

Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:23

Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну....

Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія "Газпром" на аукціоні Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) купила лише 4% із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень.

Дивися повний текст Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну. Ціна газу в Європі наблизилася до $600.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 18:23

Deal with it.

Чуть больше пол бакса за куб это 13.5 грн(без учета доставки*)
У меня минимальный расход(минимум газа + камины) с декабря по март за месяц - 100 кубов, чтобы было тепло, без каминов, надо 300 кубов, а это 4000 грн только за газ...

Примерно столько же обойдется бюджетный съем жилья на месяц в Египте в районе Шарма или Хургады. Если бы я мог сдать свой дом на зиму и уехать в Египет то я бы вообще в плюсе был бы!

https://www.airbnb.com/rooms/8395807?ad ... rrency=USD

https://www.airbnb.com/rooms/40892879?a ... y&guests=1

http://www.kvartira-v-hurgade.com/ru/ko ... torgovli-0

http://www.kvartira-v-hurgade.com/ru/ca ... palm-beach

Но вообще нет смысла привязываться к чисто туристическим местам.
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wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:11

Да хоть 700 $, имею три вида независимого отопления, теперь это их проблемы а не мои.
tvd4
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:29

tvd4 Дрова и уголь дорожают ровно так же как и все остальные энергоресурсы аналогично газу.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:34


Невиданный акт агрессии
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