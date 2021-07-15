В Італії розширився перелік міст, які розпродають будинки за один євро.
Дивися повний текст Італійська перлина оголосила розпродаж будинків за 1 євро.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:04
Італійська перлина оголосила розпродаж будинків за 1 євро
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Дивися повний текст Італійська перлина оголосила розпродаж будинків за 1 євро.
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:04
"багато жителів залишили вдома в історичному центрі, щоб побудувати нові поблизу..."
це хто так написав?))
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