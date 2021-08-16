Фермерські господарства виробляють понад 85% світових обсягів аграрної продукції, тоді як в Україні цей показник ледь перевищує 10%.
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
"в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%" - качественно коммуняки коллективизацию провели: кулачество извели на корню.
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