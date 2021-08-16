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В Україні на фермерів припадає
лише 10% агровиробництва

В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22

В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва

Пропонуємо до обговорення:
Фермерські господарства виробляють понад 85% світових обсягів аграрної продукції, тоді як в Україні цей показник ледь перевищує 10%.

Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22

"в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%" - качественно коммуняки коллективизацию провели: зажиточное крестьянство извели на корню.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 06:44

Да эти фермеры просто менее рентабельны чем крупные хозяйства. Недаром после коллективизации про "голодоморы", которые в царской России повторялись каждые 5 лет, забыли!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:08

Alexnik , та невже?
Голодомор 32-33 років був не лише в Україні, но в інших регіонах колишнього СРСР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... %80%941933)
egorlova987
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