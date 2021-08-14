В Україні аферисти вигадали нову шахрайську схему, аби виманити кошти громадян. Зловмисники телефонують українцям, обіцяючи компенсацію, але насправді самі видурюють гроші.
Дивися повний текст Українців попередили про нову аферу шахраїв.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:31
Українців попередили про нову аферу шахраїв
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Дивися повний текст Українців попередили про нову аферу шахраїв.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:32
..гыгы.. мне позвонили с пару недель назад как раз по этой "схеме".. только представляются они не "казначейскими" (а причем здесь собственно Казначейство?!!), а - "судебными исполнителями"!!.. услышав в ответ на свой бодрый спич, что ничего подобного я в инете или иным способом не покупаю, запал девчушки пропал, но все же она смогла бодрым голосом продолжить, мол "..раз вы ничего не покупали , то компенсация в нн-цать тысяч (!!) грн вам не положена..".. и что совсем улыбнуло, напоследок настойчиво порекомендовала "..не покупать мед.препараты сомнительного качества.. тем более в инете." ))
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