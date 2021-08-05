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«Воля» змінює розмір
абонентської плати в деяких...

«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47

«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня ТОВ "Воля-Кабель" (Volia) оголосила про підвищення розміру абонентської плати в деяких тарифних планах на послуги хостингу серверів.

Дивися повний текст «Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких тарифних планах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47

Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
artem_neznau
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Модератори: Ірина_, Модератор

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