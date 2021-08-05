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«Воля» змінює розмір
абонентської плати в деяких...

«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47

«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня ТОВ "Воля-Кабель" (Volia) оголосила про підвищення розміру абонентської плати в деяких тарифних планах на послуги хостингу серверів.

Дивися повний текст «Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких тарифних планах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47

Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
artem_neznau
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:21

  artem_neznau написав:Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.


Назовите не говнопровайдера? Разве такие есть?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 07:19

Позорная фирма,хочу поднимаю цену,хочу каналы меняю или отключаю,
ventil_ventilya80
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:48

  Ratatui написав:
  artem_neznau написав:Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.


Назовите не говнопровайдера? Разве такие есть?

Да любой не "квартального масштаба", кроме воли :lol:

P.S.
Новость из разряда "Интертелеком сворачивает вещание" -- когда из новости узнаешь "Воля, оказывается, еще существует -- и где-то есть люди, которые от нее по каким-то причинам еще не отключились" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:41

  _hunter написав:
  Ratatui написав:
  artem_neznau написав:Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.


Назовите не говнопровайдера? Разве такие есть?

Да любой не "квартального масштаба", кроме воли :lol:

P.S.
Новость из разряда "Интертелеком сворачивает вещание" -- когда из новости узнаешь "Воля, оказывается, еще существует -- и где-то есть люди, которые от нее по каким-то причинам еще не отключились" :lol:


Любой не канает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:53

150 грн. - Триолан, 160 грн. - Укртелеком за мес. (Интернет для хатынок).
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:54

Купил себе из красной серии WD (надёжный) хард и не парючь за облачные облака. Облака хватает на MEGA.NZ
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:24

  3x2x3x2 написав:150 грн. - Триолан, 160 грн. - Укртелеком за мес. (Интернет для хатынок).


Жесть как дорого.
Ratatui
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