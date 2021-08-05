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«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47
Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня ТОВ "Воля-Кабель" (Volia) оголосила про підвищення розміру абонентської плати в деяких тарифних планах на послуги хостингу серверів.
Дивися повний текст «Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких тарифних планах
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R2
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:47
Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
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artem_neznau
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Додано: Вів 17 сер, 2021 21:21
artem_neznau написав:
Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
Назовите не говнопровайдера? Разве такие есть?
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Ratatui
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Додано: Сер 18 сер, 2021 07:19
Позорная фирма,хочу поднимаю цену,хочу каналы меняю или отключаю,
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ventil_ventilya80
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Додано: Сер 18 сер, 2021 08:48
Ratatui написав: artem_neznau написав:
Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
Назовите не говнопровайдера? Разве такие есть?
Да любой не "квартального масштаба", кроме воли
P.S.
Новость из разряда "Интертелеком сворачивает вещание" -- когда из новости узнаешь "Воля, оказывается, еще существует -- и где-то есть люди, которые от нее по каким-то причинам еще не отключились"
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_hunter
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:41
_hunter написав: Ratatui написав: artem_neznau написав:
Типо новость.... Что бы "Воля" и не поднимала тарифы. Если бы написали что снижает, то это была бы сенсация)))))). А так этот говнопровайдер каждые 2-3 месяца понемногу их поднимает.
Назовите не говнопровайдера? Разве такие есть?
Да любой не "квартального масштаба", кроме воли
P.S.
Новость из разряда "Интертелеком сворачивает вещание" -- когда из новости узнаешь "Воля, оказывается, еще существует -- и где-то есть люди, которые от нее по каким-то причинам еще не отключились"
Любой не канает.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:53
150 грн. - Триолан, 160 грн. - Укртелеком за мес. (Интернет для хатынок).
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3x2x3x2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:54
Купил себе из красной серии WD (надёжный) хард и не парючь за облачные облака. Облака хватает на MEGA.NZ
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3x2x3x2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:24
3x2x3x2 написав:
150 грн. - Триолан, 160 грн. - Укртелеком за мес. (Интернет для хатынок).
Жесть как дорого.
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Ratatui
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