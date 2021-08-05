RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Воля» змінює розмір
абонентської плати в деяких...

«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:43

  _hunter написав:
  Ratatui написав:
  3x2x3x2 написав:150 грн. - Триолан, 160 грн. - Укртелеком за мес. (Интернет для хатынок).


Жесть как дорого.

В смысле? -- аж на два бакса дороже доля-кабель :lol:
При этом: если вдруг нам нужен гигабит -- ну, блин, случайно так получилось: нужны нормальные скорости -- так тут у доли вообще вариантов нет :lol:


Тут олигархи за копейки бьются, а вы 2 бакса транжирите.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 30.11.12
Подякував: 115 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати... 1, 2, 3
R2 » Пон 09 сер, 2021 12:39
22 1870
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 11:20
PasserBy
Для деяких українців змінили умови нарахування та сплати ЄСВ
R2 » Чет 05 сер, 2021 15:08
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 15:08
alter
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...
R2 » Сер 05 тра, 2021 09:30
4 553
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 14:05
sonne_84

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.