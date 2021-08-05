|
|
«Воля» змінює розмір абонентської плати в деяких...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:43
Тут олигархи за копейки бьются, а вы 2 бакса транжирите.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7748
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор