У вівторок курс національної валюти Афганістану впав на 1,7% до рекордно низького рівня 83,5013 афгані за долар.
Дивися повний текст Афганська валюта обвалилася до рекордного мінімуму.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:16
Афганська валюта обвалилася до рекордного мінімуму
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Дивися повний текст Афганська валюта обвалилася до рекордного мінімуму.
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