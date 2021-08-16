Національний банк України 20 серпня введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.
Дивися повний текст До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові банкноти.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 18:06
До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові...
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Дивися повний текст До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові банкноти.
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