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До 30-річчя Незалежності України
НБУ вводить в обіг нові...

До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:06

До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України 20 серпня введе в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Дивися повний текст До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові банкноти.
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Ввели бы купюру в 30 грн...
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