У Міністерстві економіки очікують значного зниження цін в Україні на соняшникову олію "соціальних" сортів до кінця серпня.
Дивися повний текст У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову олію й назвали терміни.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 07:24
У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову олію й назвали терміни.
Додано: Сер 18 сер, 2021 07:25
Для этого нужен был год разбирательств?Позор.Это говорит о том,что чиновники,жирующие за счёт налогов народа,живут в другом измерении своей сытой жизнью.
Додано: Сер 18 сер, 2021 07:32
Re: У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову.
Треба було заборонити експорт і ціни за кілька днів знизилися б до адекватних позначок.
Додано: Сер 18 сер, 2021 08:02
Какие разбирательства, новый хороший урожай на носу )
Это как в РФ в сезон сбора овощей партия единососов победила цены на борщевой набор.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:35
Люди поумнели и перешли на оливковое просто вот все склады и завалены..
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:14
А кто и был самым самым умным и предвидел повышение цен, тот запасся прошлой весной. Даже литров 5 еще осталось. )))
Сахара наверно килограмм 30 еще есть. Не расходуется. Брал по 12 грн в АТБ
Лапши можно было взять, но тоже не едим. Крупы портятся их в прок нельзя
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:59
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:02
Re: У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову.
на Крите купили бутылку подсолнечноого за 2,06 евро, причём честный литр, а не наши 0,85-0,87 л
Получается что в стране крупнейшем в мире экспортёре (более 90 % экспортируется) масло в магазине стоит как за границей
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