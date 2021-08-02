У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...

Попаданец
...та то бывает. горькие оливки и неликвид отжимают. Сам брал 5 литров за жестянкую банку - вообще не вставило. Палёнка для пролетариата. Тоже перешёл на "Олейну"...
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:47
Попаданец
...та то бывает. горькие оливки и неликвид отжимают. Сам брал 5 литров за жестянкую банку - вообще не вставило. Палёнка для пролетариата. Тоже перешёл на "Олейну"...
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:07
Я наоборот заметил, что Олейна сильно испортилась. Жарить на ней стало невозможно - неприятный привкус и сковорода чем-то вонять начинает после первой-же жарки, запах чтото вроде олифы. После двух жарок сковороду приходится долго вымывать от какого-то тёмного налета. Да и цвет у неё какой-то химический стал. Раньше такого не было. Толи технология производства поменялось, толи бодяжить начали. Но больше Олейну не хочу брать.
Сравнивал бутылку с этикеткой из разных дорогих супермаркетов, на предмет подделки - один в один, т.е. либо везде паленка, либо бодяжат чтото.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 18 сер, 2021 13:10, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:08
Так то "кормовое" -- для салатов там отдельный вид
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:15
Кстати заметил что полки с подсолнечным маслом в супермаркете обхожу стороной и они всегда заполненны до отказа. Видимо спроса совсем нет.
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:48
есть pomace, а есть virgin oil
2-е для салатов только, 1-е не пробовал - оно дешевле и методу производства знаю
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:39
Для салатов оливковое только в стекле, для жарки и в пластике и железе, хотя в железных банках встречается иногда бурда скорей всего подделка, либо второй отжим просто окислился в железке...
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:56
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