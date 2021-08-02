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У Кабміні анонсували значне
зниження цін на соняшникову...

У Кабміні анонсували значне зниження цін на соняшникову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:47

Попаданец
...та то бывает. горькие оливки и неликвид отжимают. Сам брал 5 литров за жестянкую банку - вообще не вставило. Палёнка для пролетариата. Тоже перешёл на "Олейну"...
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:07

  3x2x3x2 написав:Палёнка для пролетариата. Тоже перешёл на "Олейну"...


Я наоборот заметил, что Олейна сильно испортилась. Жарить на ней стало невозможно - неприятный привкус и сковорода чем-то вонять начинает после первой-же жарки, запах чтото вроде олифы. После двух жарок сковороду приходится долго вымывать от какого-то тёмного налета. Да и цвет у неё какой-то химический стал. Раньше такого не было. Толи технология производства поменялось, толи бодяжить начали. Но больше Олейну не хочу брать.

Сравнивал бутылку с этикеткой из разных дорогих супермаркетов, на предмет подделки - один в один, т.е. либо везде паленка, либо бодяжат чтото.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 18 сер, 2021 13:10, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:08

  Попаданец написав:
  livs375 написав:Люди поумнели и перешли на оливковое просто вот все склады и завалены..

В мае из Турции привёз 4л. по совету блогеров. Было свободное место в чемодане. До сих пор стоит, ну не нравиться. Салаты какой-то неприятный вкус поимели, опять перешёл на подсолнечное.

Так то "кормовое" :lol: -- для салатов там отдельный вид
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:15

Кстати заметил что полки с подсолнечным маслом в супермаркете обхожу стороной и они всегда заполненны до отказа. Видимо спроса совсем нет.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:48

  _hunter написав:
  Попаданец написав:
  livs375 написав:Люди поумнели и перешли на оливковое просто вот все склады и завалены..

В мае из Турции привёз 4л. по совету блогеров. Было свободное место в чемодане. До сих пор стоит, ну не нравиться. Салаты какой-то неприятный вкус поимели, опять перешёл на подсолнечное.

Так то "кормовое" :lol: -- для салатов там отдельный вид


есть pomace, а есть virgin oil
2-е для салатов только, 1-е не пробовал - оно дешевле и методу производства знаю
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:39

Для салатов оливковое только в стекле, для жарки и в пластике и железе, хотя в железных банках встречается иногда бурда скорей всего подделка, либо второй отжим просто окислился в железке...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 14:56

  3x2x3x2 написав:Та говорили ж недавно, шо повышение до 100 грн. за литру!

Все же отправят в штаты, понизят на 20 коп. потом поднимут до желаемых 100.
ruvex
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