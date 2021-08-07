НАК «Нафтогаз України» за 15 років інвестував у видобуток концесійних нафтогазових ділянок вуглеводнів у Єгипті близько $580 млн.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 07:39
«Нафтогаз» за 15 років інвестував у видобуток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» за 15 років інвестував у видобуток вуглеводнів у Єгипті $580 млн.
Додано: Сер 18 сер, 2021 07:39
А де вихлоп?
Здається це звичайна корупційна схема по крадіжці бюджетних коштів.
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