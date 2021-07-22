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Мінекономіки розробило дорожню
карту реформування Держпраці

Мінекономіки розробило дорожню карту реформування Держпраці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:14

Мінекономіки розробило дорожню карту реформування Держпраці

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки розробило дорожню карту реформування Держпраці. Буде здійснена структурно-організаційна реформа робочих органів, яка дозволить оптимізувати роботу служби.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:14

"А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь". Реформатор здорового человека Саакашвили ликвидировал их в Грузии, реформаторы курильщика пишут пафосный бред про синергию. Государство не должно совать свой нос в отношения бизнеса и наемных работников пока у них нет конфликта. Есть законы их и должны соблюдать, а не придумывать симулякры вроде "коллективных договоров" для всех предприятий, даже тех где один директор и гострудов для их проверок.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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