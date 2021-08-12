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Шкарлет розкрив секрет, як
учителі можуть збільшити свою...

Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:23

Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою...

Пропонуємо до обговорення:
Українські вчителі можуть самостійно підняти свою заробітну плату на 20%, якщо пройдуть процедуру сертифікації.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:23

Да уж сертификация движитель прогресса.В полиции это называлось аттестацией.В общем это коррупционный "манёвр" ,который успешно использовали с советских времён для улучшения финансового состояния аттестующих.Результат аттестации в полиции все мы видим и ощущаем,вот теперь и минобразования решило "подлататься".
sena_2008atp
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