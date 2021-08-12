Українські вчителі можуть самостійно підняти свою заробітну плату на 20%, якщо пройдуть процедуру сертифікації.
Дивися повний текст Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою зарплату на 20%.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 15:23
Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою...
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Дивися повний текст Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою зарплату на 20%.
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:23
Да уж сертификация движитель прогресса.В полиции это называлось аттестацией.В общем это коррупционный "манёвр" ,который успешно использовали с советских времён для улучшения финансового состояния аттестующих.Результат аттестации в полиции все мы видим и ощущаем,вот теперь и минобразования решило "подлататься".
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