Документом, серед іншого, вдосконалюється порядок обчислення мінімальної заробітної плати.
Дивися повний текст Кабмін схвалив новий порядок розрахунку мінімальної зарплати.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 07:20
Кабмін схвалив новий порядок розрахунку мінімальної зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив новий порядок розрахунку мінімальної зарплати.
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:20
"Стаття 3-1. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат."
Як можна вносити зміни, які вже є в законі?
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