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Енергоатом цьогоріч планує
заробити 1,5 мільярда

Енергоатом цьогоріч планує заробити 1,5 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:12

Енергоатом цьогоріч планує заробити 1,5 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план "Енергоатома" на 2021 рік, згідно якого прибуток НАЕК очікують на рівні 1,52 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:12

В том году Зелик уже нам рассказал как достроят 3 и 4 блоки ХАЭС...видимо достроили и теперь начнут деньги лопатами да в мешки складывать). Вообще новые энергоблоки "достраивает" каждый новый президент)) это такая традиция уже)).
Джон
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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