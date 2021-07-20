Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план "Енергоатома" на 2021 рік, згідно якого прибуток НАЕК очікують на рівні 1,52 млрд грн.
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч планує заробити 1,5 мільярда.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 08:12
Енергоатом цьогоріч планує заробити 1,5 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч планує заробити 1,5 мільярда.
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:12
В том году Зелик уже нам рассказал как достроят 3 и 4 блоки ХАЭС...видимо достроили и теперь начнут деньги лопатами да в мешки складывать). Вообще новые энергоблоки "достраивает" каждый новый президент)) это такая традиция уже)).
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