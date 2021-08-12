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У Мінекономіки пояснили, як
виявлятимуть завищення цін у...

У Мінекономіки пояснили, як виявлятимуть завищення цін у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:29

У Мінекономіки пояснили, як виявлятимуть завищення цін у...

Пропонуємо до обговорення:
Державні замовники із 17 серпня 2021 року можуть зазначати ціни за одиницю кожного придбаного товару в електронній системі ProZorro, що дозволить виявляти завищення цін в публічних закупівлях.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:29

да немає масового завищення цін в прозорро, там на іншому зоробляють - наприклад, продають непотріб, який вже знятий з виробництва, та немає актуального представлення на ринку, щоб можна було порівняти актуальність ціни... безліч методів, адже більшість ФОПів участників створені під роботу в Прозорро і на загальному ринку вони не працюють, бо там неконкурентні, або для них то занадто низька маржинальність... там такі схематозники працюють, що прозорро вже давно діючий ефективний механізм розпилу бюджетів, а зовсім не економії )
Tamagoch
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