|
|
Realme презентувала свій перший ноутбук
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія realme провела презентацію, на якій презентувала свій перший ноутбук під назвою Book. Він отримав 14-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2К, а також металевий корпус товщиною 14,9 мм та вагою 1,38 кг.
Дивися повний текст Realme презентувала свій перший ноутбук
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95022
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:23
"Realme Book з процесором Core i3, 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища обійдеться у $749".... непогано, але клієнтам пропоную більш ефективні варіанти в схожій конфігурації від $330
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3194
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор