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Realme презентувала
свій перший ноутбук

Realme презентувала свій перший ноутбук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:23

Realme презентувала свій перший ноутбук

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія realme провела презентацію, на якій презентувала свій перший ноутбук під назвою Book. Він отримав 14-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 2К, а також металевий корпус товщиною 14,9 мм та вагою 1,38 кг.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:23

"Realme Book з процесором Core i3, 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ сховища обійдеться у $749".... непогано, але клієнтам пропоную більш ефективні варіанти в схожій конфігурації від $330
Tamagoch
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