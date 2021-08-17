RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна побудує великий флот
до 2035 року - Зеленський

Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:03

какая ему разница что там будет в 2035 годк или это Зе намекает на свой аж 3-ий срок ?
sitramotek
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:18

Дороги до ума довести не могут, а тут уже флот хотят строить, необходимость которого под большим вопросом
petrenko_olvas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 24.04.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:41

Україна побудує великий флот до 2035 року
Ага, і космічний флот до 2135 року.

(Цікаво, що швидше - падишах помре чи ішак здохне?)
abvertaras
Аватар користувача
 
Повідомлень: 245
З нами з: 07.10.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:27

Бумагу на кораблики уже закупили?
miki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:34

Это одновременно с миллиардом посаженных деревьев или только после того начнут? Космическая программа же уже готова?
Господи, какое ж оно убожество.
alt402
 
Повідомлень: 198
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:24

Особливо актуально після того як посадили тих хто почав його будувати.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 476
З нами з: 16.07.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:39

Акеанский?
demichh
 
Повідомлень: 2589
З нами з: 09.12.10
Подякував: 133 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:28

Re: Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський

demichh написав:Акеанский?
Окаянный
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна схвалила ще одну вакцину для видачі...
R2 » Чет 19 сер, 2021 07:33
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 07:33
p_a_l
Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ...
R2 » Вів 17 сер, 2021 16:58
4 294
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 17:00
wild2006
Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року:...
R2 » Сер 18 сер, 2021 15:14
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 15:14
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.