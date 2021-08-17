|
|
|
Україна побудує великий флот до 2035 року - Зеленський
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:03
какая ему разница что там будет в 2035 годк или это Зе намекает на свой аж 3-ий срок ?
-
sitramotek
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:18
Дороги до ума довести не могут, а тут уже флот хотят строить, необходимость которого под большим вопросом
-
petrenko_olvas
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 24.04.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:41
Україна побудує великий флот до 2035 року
Ага, і космічний флот до 2135 року.
(Цікаво, що швидше - падишах помре чи ішак здохне?)
-
abvertaras
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 07.10.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:27
Бумагу на кораблики уже закупили?
-
miki
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:34
Это одновременно с миллиардом посаженных деревьев или только после того начнут? Космическая программа же уже готова?
Господи, какое ж оно убожество.
-
alt402
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:24
Особливо актуально після того як посадили тих хто почав його будувати.
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 476
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:39
Акеанский?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2589
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:28
demichh написав:Акеанский?
Окаянный
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:03
Магеллан, однако!
-
3x2x3x2
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:09
Будєм всєх бамбіть!
-
tk86
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|