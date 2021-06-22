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Ощадбанк прокоментував ситуацію з отриманням дозволу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 18 серпня, в ЗМІ почала з'являтись інформація, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала державному Ощадбанку дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у київському готелі.
Дивися повний текст Ощадбанк прокоментував ситуацію з отриманням дозволу на ведення азартних ігор
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:36
все вірно - це перший крок до визнання відносин з українськими банками азартною грою
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